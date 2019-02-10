MLB》大聯盟如何改革 「走路之神」提5點中肯建議

尤基里斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟打算實施多項變革，包括國聯採指定打擊制的討論，已退休的前紅襪重砲、被譽為「走路之神」的尤基里斯（Kevin Youkilis）今天也在推特上發表意見，他指出自己完全支持國聯也採取DH制，此外他還提出五點改革建議，引起球迷熱烈迴響。

尤基里斯建議大聯盟能夠減少一年例行賽場數，重回過去的154場（目前162場），並希望每個禮拜一都不排比賽。他過去曾經旅日加盟樂天隊，這或許是參考日職而提出的想法。

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尤基里斯還表示，效法NBA，季後賽種子順序應該按照全部的戰績排名來決定，分區冠軍不再享有優勢。他還希望季後賽取消5戰3勝制，全都實行7戰4勝制。

此外，進場看球的「低頭族」越來越多，球迷忙著滑手機，球場應該設置更多的防護網。

球迷抱怨，禮拜一不排比賽，想要每天看棒球的人怎麼辦，尤基里斯回應，大聯盟球隊的簽約電視台每個禮拜一不妨都改播小聯盟賽事，增加曝光。

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