日職》大谷突襲日本火腿春訓 一見到中田翔就問這句

2019/02/10 10:10

大谷突襲火腿隊春訓，露出手肘動刀傷痕。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕返美備戰新球季的大谷翔平，今天突襲訪問老東家日本火腿在亞利桑納的春訓，身穿短袖T恤的他，還露出剛開完手肘韌帶置換手術的傷痕。大谷見到前隊友中田翔，兩人爆笑對話被日媒曝光。

中田翔一見到大谷就問：「翔平，給我的土產呢？」

大谷回：「那你從日本帶來的土產呢？」

中田翔又問大谷，現在已經變大明星了嘛，肩膀還好吧？

大谷說：「動手術的是手肘...，你也不是什麼都不知道吧（笑），我看到網路上說你的腰有傷，今天的隊內紅白戰會上場嗎？」

中田翔回應，不會上場，現在已經是老頭了啦。

日媒報導，大谷約停留三十多分鐘，除了和中田翔交談，也與監督栗山英術，清宮健太郎、宮西尚生等人寒暄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.