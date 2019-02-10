MLB》兩年沒球可打 羅瑞重回釀酒人懷抱

羅瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前白襪內野手羅瑞（Brett Lawrie）2016年被釋出後，兩年來沒球可打，今天傳出與釀酒人簽下小聯盟合約，試圖東山再起。

29歲的羅瑞2008年以第一輪16順位加盟釀酒人，曾是農場頭號新秀的他只在小聯盟打拚2年，隨即被交易至藍鳥，2011年登上大聯盟舞台，6年大聯盟生涯曾先後效力過運動家和白襪，共留下71轟、253打點、578安和打擊率2成61的成績，只有新人年全壘打未達雙位數。

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羅瑞2014年後飽受腿傷所擾，僅出賽74場，隔年雖健康打滿一整季，但2016年被交易至白襪後，因為左腿腿筋受傷，僅出賽94場，繳出12轟、36打點和2成48的打擊率，季後遭球隊釋出。

羅瑞遭釋出後無球可打，他自己也覺得相當奇怪，並說道：「我從19歲就進入大聯盟體系，一生都在努力實現自己的夢想，沒想到一眨眼竟然全部都消失了。」

再度重返釀酒人懷抱，羅瑞很感謝老東家再度給他機會，他與釀酒人簽下小聯盟合約，並未被受邀大聯盟春訓，不過他若是成功進入40人名單的話，將獲得100萬美元的獎金，年薪最多能拿到700萬美元。

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