日職》王柏融敲安 監督讚不絕口「四成以上打者實力」

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融今天在美國亞利桑納的日本火腿隊內對抗賽中，第一打席就敲出安打，引起監督栗山英樹讚不絕口。

這場隊內的對抗賽只打5局，王柏融擔任紅隊先發第三棒左外野手，第一打席面對白隊先發投手、二年級右投西村天裕，雖然先被取得2好球，但接著王柏融開始纏鬥，壞球、界外球後，面對一顆147公里的外角直球，揮出左外野邊線旁的平飛安打。

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第二打席則是在第三局2出局後，對上火腿二年級左投宮台康平，從一開始的2好球，連選4顆壞球保送上壘。

王柏融這樣的打擊表現讓栗山英樹大讚：「內容真的非常好，沒有一球是甜的，這就是四成以上打者的樣子，完全見識到了。」

反倒是對扛下紅隊第四棒的清宮幸太郎，一樣兩打席獲得一安打一保送，栗山英樹給了嚴格的評論：「比起結果，內容更加重要，球進來的感覺不差，但是沒打中球芯，要加油，是四棒對吧。」

王柏融則表示，打出安打後感覺安心了，希望帶著這樣的結果往後更加自信地攻擊。

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