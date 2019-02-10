NBA》轉戰季後賽球隊或續留老鷹？ 林書豪透露內心話

林書豪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪是否會在老鷹隊待到季末、或是在最近就向老鷹提出買斷合約需求？今天《The Athletic》記者Chris Kirschner報導，如果林書豪找到願意給他更多上場空間的球隊，老鷹願意放人，林書豪透露，他內心的確還是更想當個先發、得到更多上場機會，但他現在在老鷹打得很開心。

針對過去幾週炒得沸沸揚揚的交易傳聞，林書豪表示：「我之前就覺得自己會被交易的可能性只有10%，但我曾認為這是我生涯最有可能被交易的一刻。」

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在美國時間3月1日的大限以前，老鷹仍有可能買斷林書豪，但老鷹這麼做的可能性很低，除非林書豪自己要求、或是透過經紀人要求。

林書豪表示，他會讓他的經紀人處理這些問題，而經紀人與高層間是否已經談論過類似對話，林書豪並不知情。他說：「我每天都待在球隊，我們過去幾週打得不錯，25場比賽贏了12場，我只想保持健康以及享受比賽，剩下的交給經紀人。」

Kirschner指出，如果林書豪的經紀人能找到一支願意給他更多出場空間的球隊，他可能就會提出買斷請求。林書豪說：「無論給我什麼任務，我都會盡力最到最好。但這不代表我不想當一個先發球員、得到更多上場空間、參與更多戰術，這些是我真實的想法。」

老鷹總管席列克（Travis Schlenk）先前曾表態願意放人，但必須取決於林書豪的內心想法，林書豪說：「我很難回答你，因為有太多的未知數，如果你問我比較想待在亞特蘭大還是其他地方，首先，我不知道這個『其他地方』是哪裡。」

林書豪最後表示：「我能告訴你的是，我很享受在老鷹打球，我在這裡打得不錯，雖然出賽時間是生涯新低，但只要他們需要我待在這裡，我就會盡力做到最好，這也是一個職業球員的使命。」

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