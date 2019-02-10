NBA》年薪6億的大學生 沃爾決定邊養傷邊完成學業

沃爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季已經確定報銷，又在家中跌倒造成左腳阿基里斯腱斷裂的巫師一哥沃爾（John Wall），下季可能也要缺席大部分比賽，他近期受訪透露，不能上場的這段時間，他會重返大學完成學業。

沃爾2010年在唸肯塔基大學大一時場均16.6分成為球隊得分王，還有6.5助攻和4.3籃板，他該年便投入NBA選秀並當選狀元，沃爾的父親在他8歲那年就去世，遺願就是希望兒子完成大學學業。

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根據《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）報導，沃爾決定養傷期間重返肯塔基大學唸書，而且他已經接近拿下商學學位。

今年28歲的沃爾表示：「我知道爸爸會以我為榮，我是我們家族第一個上大學的，雖然我還沒拿到學位，但那就是我的目標。」

沃爾在2017年夏天才和巫師續約了一份4年1.7億美元的大約，本季他的薪水為1920萬美元（約新台幣5.9億），儘管已經有了這麼高的年薪，仍不影響他完成大學學業的夢想。

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