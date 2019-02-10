NBA》交易風波影響湖人士氣 魔術強森：想抱抱他們

湖人球團總裁魔術強森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人日前為了交易來鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），不惜將年輕小將們放上談判桌，最終仍以失敗告吹，就在交易大限截止後，湖人球團總裁魔術強森（Magic Johnson）今天表示，將要與球員們互相擁抱，盼能弭平交易風波所帶來的影響。

湖人在交易大限截止日前，積極爭取交易來A.戴維斯，交易籌碼除了詹姆斯（LeBron James）外，其他都可以談，願意將波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）、祖巴克（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart）和庫茲馬（Kyle Kuzma）等5位新生代主力交易出去，還加碼送2個首輪簽。

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但鵜鶘仍獅子大開口，想多要幾個首輪選秀籤，最終交易案破局，只送出祖巴克、畢斯利（Michael Beasley）和米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk），換來布拉克（Reggie Bullock）以及穆斯卡拉（Mike Muscala）。

「這就是生意，是職業運動的一部分。」魔術強森受訪時表示，非常喜愛這支球隊和每個球員，自己會去擁抱並安慰他們，並說道：「我們仍然需要團結在一起，朝季後賽邁進。」

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