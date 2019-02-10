棒球》桃猿6：8不敵羅德 征戰石垣島苦吞5連敗

桃猿先發投手葉家淇投5局，無關勝負。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕石垣島桃猿和羅德交流賽，昨首戰羅德22:0大勝桃猿，今天桃猿打起精神，前5局打完仍以4:2領先，表現判若兩隊，不過比賽後半段桃猿投手群大量失分，最終就以6:8落敗，兩戰全敗，明天下午桃猿將搭機返台，繼續在嘉義春訓操兵。

此役首局兩隊都沒得分，2局下桃猿發動攻勢，靠羅德一壘手井上晴哉接球失誤和保送、內野安打形成無人出局滿壘，再靠對方先發投手山本大貴暴投和保送，先添得兩分，林立適時敲出2分打點二壘安打，桃猿取得4:0領先。

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林立二分打點。（特派記者陳志曲攝）

3局上羅德反攻，靠2安、高飛犧牲打和投手葉家淇牽制一壘失誤，一口氣追回兩分，前3局打完桃猿以4:2領先。6局上兩出局滿壘有人情況下，代打三木亮敲出2分打點一壘安打，幫助羅德追平比分。

7局上藤原恭大擊出內野滾地球，結果二壘手陳晨威發生「火車過山洞」接球失誤，接著藤原盜二壘成功，再靠投手賴智垣暴投進佔三壘，岡大海擊出高飛犧牲打，羅德反以5:4超前，賴智垣中繼1局失1分承擔敗投。

8局上羅德攻勢再起，雖僅敲1安，但靠4次四死球、2失誤，一口氣添得3分，9局下桃猿追回2分，最終羅德就以2分差帶走勝利。桃猿先發投手葉家淇投5局被敲3安、飆3K，失2分其中1分責失，無關勝敗，表現不俗。

桃猿先發投手葉家淇投5局被敲3安、飆3K。（特派記者陳志曲攝）

葉家淇退場後，林樺慶、賴智垣、林逸翔、蘇俊羽、黃子鵬依序登板後援，羅德打線全場僅敲6安，不過桃猿投手群奉送8次四死球，加上守備出現5次失誤，種下敗因，近幾年征戰石垣島對羅德苦吞5連敗。

桃猿先發投手葉家淇投。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊梁家榮先發守一壘。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊黃敬瑋（右）接殺飛球。（特派記者陳志曲攝）

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