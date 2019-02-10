MLB》哈波爭奪戰出現強力競爭者 巨人展現積極企圖心

哈波。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場兩大咖之一的哈波（Bryce Harper），再度傳出有力競爭者，舊金山巨人隊的執行長巴爾（Larry Baer）在訪談時透露，他們想要追求一位能夠幫助球隊拿到冠軍的球員，而哈波是位令人驚奇的球員，巨人與哈波也已經進行過面談。

巴爾在上周一與總管薩迪（Farhan Zaidi）以及總教練波契（Bruce Bochy），三人一同前往拉斯維加斯與哈波會面，雙方會談時間長達4小時，比原本的預期都還要久。巴爾說：「我不想要去做出任何預測，我能向哈波說的就只有巨人隊的事情以及我們的動機，我們希望得到一些球員，來達成過去幾年我們曾完成的事情，那就是世界大賽冠軍。」巴爾在訪問中也強調，一位球員就能讓球隊出現改變。

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大聯盟記者海曼（Jon Heyman）認為，巨人隊與哈波的會面並不代表他們在爭奪戰中取得領先，不過他表示巨人球團展現出來的積極性讓哈波的印象相當深刻。

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