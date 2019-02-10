棒球》年輕投手狂丟保送 洪總不悅：不知道在怕什麼！（影音）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕石垣島桃猿對羅德交流賽，今天進行第二戰，桃猿全場敲出10支安打，比羅德多4安，不過投手群全場奉送8次四死球，守備發生5次失誤，最終就以6:8落敗，近幾年征戰石垣島桃猿對羅德苦吞5連敗。

今天輸球賽後桃猿總教練洪一中面色凝重，集合全隊講話，語重心長，對這場比賽內容顯得相當不滿意，洪總說，「投手群投6次四壞保送，還有2次觸身球，守備發生5次失誤，實在不應該，要再訓練啦，掉這8分，只有1、2分是對手真正打進來的分數。」

請繼續往下閱讀...

Lamigo桃猿隊總教練洪一中（左）賽後集合球員講話。（特派記者陳志曲攝）

洪總指出，最不滿意的地方是投手表現，感覺陣中年輕投手上去投球嚇得要死，不知道在怕什麼，好球帶都丟不進去，光沒有好球兩壞球、三壞球，就有十幾個打者是這樣的狀況。洪總強調，投手球威再好，即使飆到160公里，控球不好也沒用，不能總是把自己逼到懸崖，「投手最重要的有兩個，膽識、控球」

今年石垣島交流賽首戰羅德22:0狂勝，今天第二戰羅德8:6贏球，桃猿以年輕選手或二軍球員為主出征，迎戰羅德一軍為主力的陣容，總結這兩場比賽，洪總認為，桃猿一、二軍球員實力還是有差，這也是為什麼我們要多到國外找球隊比賽，讓他們吸收經驗成長。

Lamigo桃猿隊總教練洪一中（左）賽後集合球員講話。（特派記者陳志曲攝）

桃猿先發投手葉家淇投5局被敲3安、飆3K，失2分其中1分責失，無關勝敗，最快球速148公里，表現不俗。

洪總表示，對上羅德一軍主力陣容，葉家淇展現不錯的膽識，唯一要改進的地方是控球，球數總是落後給打者，沒有好球兩壞球、三壞球的狀況偏多，還好沒出現大麻煩，如果控球好一點，會是有威力的投手。

「我給自己打75分。」葉家淇說，他還有很多進步空間，今天控球不穩，還好關鍵時刻控球有穩下來，控球不穩關鍵在心態太急躁，經常投球動作還沒準備好就丟球。

今天飆速148公里，雖不及個人最速153公里紀錄，不過葉家淇說，前一陣子還擔心球速出不來，還好這場比賽還不錯，目前春訓準備好8成左右，剩下2成就是要將控球調整穩定下來，他說，「感謝總教練給我機會。」

桃猿先發投手葉家淇投5局被敲3安、飆3K，失2分其中1分責失，無關勝敗。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊林立打擊手感火燙。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊先發投手葉家淇表現不俗。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊黃敬瑋（右）接殺飛球。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊黃子鵬上場救援。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊先發投手葉家淇。（特派記者陳志曲攝）

千葉羅德隊先發投手山本大貴（右）。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊總教練洪一中。（特派記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/