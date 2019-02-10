MLB》洋基重砲捕手恢復健康 總教練讚：他將繳出驚人賽季

桑契斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊捕手桑契斯（Gary Sanchez）季末進行了左肩手術，總管凱許曼（Brian Cashman）表示他現在已經恢復健康，總教練布恩（Aaron Boone）也對他保持著信心，認為他今年會繳出一個驚人的賽季。

根據《紐約郵報》報導，布恩在接受訪問時談到隊上的強打捕手，表示去年他因為受到許多擾人的傷勢影響，使得表現起伏跌宕，但他認為桑契斯的天賦依然是無庸置疑的驚人，他覺得桑契斯現在相當渴望能夠為自己以及球隊繳出一個優異的賽季。

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去年桑契斯出賽89場比賽，雖然敲出18發全壘打，但是打擊三圍卻只有.186/.291/.406，wRC+也只有89，比起2017賽季33轟，打擊三圍.278/.345/.531，wRC+129的表現相差甚鉅，並且他去年還有著全美聯最多的18次捕逸，季後賽更因為糟糕的防守以及懶散的跑壘遭到紐約球迷噓聲以待。

洋基隊總教練布恩。（資料照）

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