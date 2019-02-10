網球》不擔心排名下滑 費德爾要拚大滿貫冠軍

費德爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士名將費德爾（Roger Federer）去年登頂，成為最老世界第一，但他今年無意爭搶排頭，排名對他有如浮雲，現在最大目標為推進最多大滿貫紀錄。

「我已經37歲了，對我來說排名不是最重要的事。」費德爾近日出席拉沃盃售票記者會時說，「現在首要是有健康的身體，在比賽中還能擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）。」

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費德爾今年澳網八強止步，世界排名從第二下滑至第六，費德爾仍平常心看待，「就算排名掉得再多，我也不會被影響，我2年前就是在第十七名的時候拿到澳網冠軍。」費德爾強調，對他來說，就算現在排名衝高到世界前三，無法奪冠也是枉然。

費德爾澳網無緣三連霸，儘管手握20座大滿貫冠軍仍是網壇之最，但納達爾和喬科維奇分別以17和15冠緊追在後，費德爾的冠軍數若是繼續停滯不前，紀錄被超越也是遲早的事。

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