籃球》杜克怪物超扯火鍋！禁區外一步起飛搧掉對手三分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕杜克怪物新秀威廉森（Zion Williamson）今天在球場上再度展現驚人的體能，他在第二節維吉尼亞大學的D.杭特（De'Andre Hunter）投三分線時，於油漆區外兩步的距離直接起飛，送出一記十分誇張的大火鍋。

威廉森送出抄扯火鍋。（圖片擷取自ESPN）

面對維吉尼亞大學，本場比賽杜克三巨頭表現最好的為R·J·巴瑞特（RJ Barrett），他全場投進6記三分球，拿下26分7籃板3助攻，威廉森拿下18分5籃板5助攻，外帶3抄截3火鍋的表現，瑞迪許（Cam Reddish）拿下17分3助攻3抄截2火鍋，投進5記三分球。這場比賽他們以81：71擊敗維吉尼亞大學。賽後訪問時R.J.巴瑞特說：「我覺得我們全隊都進入了狀況內，很高興能夠看到隊伍能有這樣的表現。」

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目前威廉森幾乎被各家媒體視為下屆狀元的不二人選，而在近日《ESPN》的模擬選秀順位上，R.J.巴瑞特與莫瑞洲大（Murray State University）的摩朗特（Ja Morant）和瑞迪許，分別被排在第2至4名。今天被威廉森打了超大火鍋的D.杭特在模擬選秀上被排在第9名。

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