NBA》塞爾提克28分領先被逆轉 球員砲口對內開罵

塞爾提克被大逆轉。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天沒能守住28分領先優勢，被快艇大逆轉成為落敗一方，賽後小莫里斯（Marcus Morris）難忍怒火，砲口對內痛批「塞爾提克根本不像個團隊」！

塞爾提克開賽氣勢如虹，首節打出就取得23分領先，豈料主力戰將厄文（Kyrie Irving）因傷提前退場，球隊攻防端全亂了套，決勝節戰況大翻盤，塞爾提克慘成快艇隊史最大逆轉秀的貢獻者。

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《YAHOO》報導，塞爾提克從贏打到輸，小莫里斯率先開砲，他認為球隊根本沒打出團隊籃球的精神，「我看了其他球隊，大家都樂於互相幫忙，享受團隊勝利，他們為了贏球而奮戰，但看看我們，每個人都在為自己打球而已。」

小莫里斯認為大家應該以團隊至上為目標，想著贏球這件事，而非自顧自的打球，「要有為隊友犧牲的精神，其他雜事就放一邊吧，我們也沒人被交易，況且交易日也已經截止了，現在我們要團結一致拚冠，不能再說笑了。」

塞爾提克季前原本被看好可以稱霸東部，但現在35勝21敗居東部第五，公鹿、七六人和暴龍在季中交易補強後戰力提升，塞爾提克在東部地位將更加嚴峻。

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