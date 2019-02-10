日職》柳田悠岐打擊練習秀怪力 竟打爆130公尺外街燈

柳田打中球場外的街燈。（圖片取自日本Yahoo）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀隊明星外野手柳田悠岐，在練打時擊出一發超深遠界外全壘打，預計有130公尺遠，甚至還打破了球場外的街燈燈罩，連當地職員也表示，這是第一次有人把街燈打爆。

根據日本《體育報知》報導，柳田是在昨天練打的時候擊出這發「街燈破壞彈」，而他本人估計這發界外全壘打有130公尺的距離，這發場外轟最可怕的一點在於，來球是用拋的而非一般的速球，因此柳田幾乎完全是靠自己的怪力將球給硬扛出場。

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受害街燈。（圖片取自推特）

街燈在球場右外野界外區後方。（圖片取自推特）

這位怪力男已經連續兩年在日職繳出30發全壘打的成績，去年軟銀也幫這位明星選手加薪，讓他的薪水來到5億7000萬日圓。柳田在2015年6月3日對上橫濱DeNA的比賽時，也曾擊出一發破壞電子計分板的全壘打。

去年柳田繳出生涯最好的一個賽季，打擊率3成52、36發全壘打以及102分打點都是生涯新高，此外他還跑出21次盜壘成功，另外他在美日對抗賽時更曾繳出單場4安打4打點的成績，美國棒球網站「Baseball Prospectus」更認為柳田有機會能夠挑戰美國職棒大聯盟。

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