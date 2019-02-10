MLB》努力擺脫爛隊標籤 馬林魚高層拜託球迷再給機會

馬林魚棒球營運部總裁希爾（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚戰績積弱不振，近年又陸續送走陣中球星，招致不少批評，但馬林魚棒球營運部總裁希爾（Michael Hill）盼球迷看見他們的努力，再給一次機會。

馬林魚幾乎成為季後賽絕緣體，去年僅拿63勝，連9季勝率都低於五成，15個賽季沒能打進季後賽，對球迷進場的號召力逐年下降，上季主場低至81萬1104人，主場平均僅1萬014人寫隊史新低。

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馬林魚戰績低迷，還是毅然決然送走隊內的球星，近日才又將主力捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto） 送至費城人，深怕球迷對馬林魚再次失去信心，希爾在年度球迷大會懇請大家再給他們一次機會。

「有很多人可能開始無視馬林魚，沒有好好看看我們在打造什麼樣的球隊。」希爾進一步解釋，「當你有很多事要做，這需要時間，而我們知道自己現在的狀況，其實過去18個月我們也補了38名的潛力好手。」

至於何時馬林魚何時才能看見重建的曙光，沒人敢保證，投手史崔利（Dan Straily）說，「一年只能有一隊奪冠，大家都想成為那一隊，每一年都懷抱希望。」

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）則是力挺高層，「他們就是在實行曾說過的話，從最底層打造球隊，持續在每年有機會爭冠的路上努力。」

陳偉殷與球迷合照。（取自陳偉殷IG）

馬林魚舉行一年一度球迷大會。（取自馬林魚官方IG）

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