網球》謝淑薇弟弟謝政鵬「超級搶10」惜敗 首奪ATP巡迴賽男雙亞軍

謝政鵬。（圖片取自ATP官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕謝淑薇的弟弟謝政鵬與印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat），在總獎金52.4萬歐元（約1833.5萬台幣）保加利亞索菲亞公開賽一路過關斬將，今在男雙決賽以2：6、6：4、2：10不敵奧地利選手麥札爾（Jurgen Melzer）／克羅埃西亞搭檔麥提克（Nikola Mektic）。

謝政鵬與朗卡特在4強以直落二擊敗去年雅加達亞運男雙金牌、印度組合布帕南（Rohan Bopanna）／沙朗（Divij Sharan）。兩人今日挾著這股氣勢，面對「奧克組合」麥札爾及麥提克，首盤卻遭突破2個發球局拱手讓出；次盤完成破發後，成功將戰局逼入決勝盤，無奈台印組合在「超級搶10」難以突破對手，無緣上演逆轉秀。

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27歲謝政鵬目前男雙世界排名77，生涯共拿過16座ATP挑戰賽雙打冠軍，這回是生涯首次打入ATP巡迴賽決賽，即使與冠軍失之交臂，亞軍仍是生涯最佳。

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