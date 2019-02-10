MLB》洋基開價68億搶馬查多？前大都會總管澄清：只是推測

馬查多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前大都會總管杜奎特（Jim Duquette）日前上節目時，曾說洋基想要以2.2億美元（約新台幣68億）搶馬查多（Manny Machado），後續他在推特上澄清，這並不是正式報價，只是他的推測而已。

杜奎特在《紐約體育電視網》上指出，他被告知洋基隊打算以7年或8年2.2億美元的價碼搶下馬查多，後續他也補充道，很多球隊也有提出差不多的報價，不只洋基隊。他還透露，有支球隊目前在這場爭奪戰中是遠遠領先其他隊的。

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這則報導出來後，杜奎特在自己的推特上澄清，他只是以最近聽到的傳聞去猜測，而非是以事實去做報導。雖然洋基隊並沒有正式提出報價，但洋基隊的老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）並沒有把話說死，他透露球隊在開幕戰前都有機會補強。《紐約體育電視網》的記者Andy Martino也指出，洋基雖然不是馬查多爭奪戰的領跑者，但他們並沒有退出。

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