MLB》相談甚歡！巨人願用高薪短約簽哈波

巨人想與哈波簽高薪短約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕頂級自由球員哈波（Bryce Harper）尚未確定新東家，近日傳出與巨人相談甚歡，但最新消息指出，巨人目前屬意給出高價短約，提供哈波簽約新選擇，但目前不確定巨人是否已正式對哈波提出報價。

大聯盟官網報導，巨人高層本週親赴賭城，與哈波會面將近4小時，雙方相談甚歡，灣區當地媒體《NBC Bay Area》記者Alex Pavlovic透露，哈波在會談中曾說，自己相當欣賞巨人當家鐵捕波西（Buster Posey），已有多支球隊認為哈波偏愛巨人隊。

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《USA Today》記者Bob Nightengale今表示，巨人目前無意和哈波簽天價大約，不打算跟進哈波前東家國民開出的10年3億美元價碼，而是計劃與哈波簽高薪短約，報導提及巨人去年季後為了網羅國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton），願意接收2.65億美元薪資帳單，認為巨人有可能對哈波開出同等條件。

大聯盟官網透露，雖然哈波住在賭城，道奇和教士是距離最近的球隊，但巨人曾在1992年以6年4400萬美元，從自由市場簽下球星邦茲（Barry Bonds），在當時是史上最大的合約，巨人隨後在例行賽豪奪103勝，不敵同區龍頭勇士104勝，無緣季後賽。

美媒透露哈波很欣賞巨人鐵捕波西。（資料照，美聯社）

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