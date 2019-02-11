MLB》小聯盟約附春訓邀請 「牛奶小子」加盟海盜

卡布雷拉與海盜簽小聯盟約，獲邀參加大聯盟春訓。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕海盜今出手補進外野戰力，以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，簽下自由球員「牛奶小子」卡布雷拉（Melky Cabrera），預估有200萬美元激勵獎金。

《MLB Network》記者Jon Heyman在推特表示，海盜已與卡布雷拉簽約，並邀請他參加大聯盟春訓，球團尚未正式公佈消息。34歲的卡布雷拉上季效力印地安人，出賽78場扛6發全壘打，打擊三圍.280/.335/.420 。

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卡布雷拉生涯從洋基起家，輾轉待過勇士、皇家、巨人、白襪和印地安人，巨人將是職涯效力的第6支球隊，至今14季生涯打擊率2成86，累積137轟807分打點，邁入生涯第15個年頭，有機會以大聯盟球員身分展開球季。

大聯盟官網預估，海盜新球季由迪克森（Corey Dickerson）守左外野，馬堤（Starling Marte）負責中外野，原定右外野手波蘭柯（Gregory Polanco）去年季後接受左肩手術，開季可能由齊森霍（Lonnie Chisenhall）代班，卡布雷拉有機會擠進開幕戰名單，定位在第4位外野手，左右開弓也能成為代打人選。

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