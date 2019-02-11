NBA》請益「高大控衛」奧義 西蒙斯季後拜師魔術強森

西蒙斯季後想向魔術強森請益。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客七六人賽前，湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）向媒體透露，聯盟新星B.西蒙斯（Ben Simmons）主動向他請益，希望能在季後接受名人堂傳奇的親自指導。

B.西蒙斯上季勇奪年度最佳新人，身高6呎10吋（約208公分）超越名人堂球星魔術強森，成為聯盟史上最高大的控球後衛。今天賽前受訪時，魔術強森除了稱讚這位後起之秀，也透露B.西蒙斯想在季後向他請益。

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《New York Times》記者Marc Stein報導，魔術強森賽前透露，B.西蒙斯向他表示，若能徵得雙方球隊和聯盟同意，B.西蒙斯想在今年夏天向魔術強森請益，獲取關於「高大後衛」的秘密。

而魔術強森也不吝給予B.西蒙斯高度評價：「我喜歡他的球賽、他的視野，還有他的籃球智商，他的籃球智商非常高，看看他現在的表現，東部球隊最好當心點。」

西蒙斯是聯盟史上最高大的控球後衛。（資料照，USA TODAY Sports）

《Bleacher Report》認為，魔術強森被譽為史上最偉大的控球後衛，極佳的籃球智商與高大身材，讓他幾乎能勝任場上任何位置，而B.西蒙斯擁有年輕天賦，身材也與魔術強森相仿，若能接受魔術強森親自指導，肯定受益良多。

《Bleacher Report》點出，年輕新星向名人堂前輩請益，本來是一樁單純美事，但礙於魔術強森現任球隊管理高層，日前才因違規招募鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）遭聯盟罰款，加上B.西蒙斯、A.戴維斯與湖人球星詹姆斯（LeBron James）隸屬相同經紀公司，讓狀況更為複雜，建議雙方先獲聯盟首肯再作後續安排。

NBA作家Matt Moore也提出相同看法，認為B.西蒙斯想向魔術強森請益，完全是美事一樁，也絕對能滿載而歸，唯一癥結點在於魔術強森現在是球隊總裁，才讓這樁美事無法單純進行。

西蒙斯與魔術強森身材相仿。（資料照，美聯社）

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