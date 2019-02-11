NBA》東契奇決勝節狠電拓荒者 獨行俠本季最大逆轉勝（影音）

Luka Doncic adds another chapter to his rookie story, scoring 13 of his 28 points in the 4th quarter to spark @dallasmavs comeback! pic.twitter.com/xTSLEnLARi — NBA （@NBA） 2019年2月10日

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在主場力挽狂瀾，新星東契奇（Luka Doncic）在決勝節進帳13分，率獨行俠克服15分落後，以102：101氣走拓荒者，演出本季最大逆轉勝。

此役兩隊都是「背靠背」出賽，拓荒者上半場打出20：1猛攻，取得雙位數領先，球星里拉德（Damian Lillard）更在第3節獨拿21分，率拓荒者在終場前10分鐘，將領先拉開至今天最大的15分。

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然而拓荒者在決勝節熄火，單節只拿9分前功盡棄，獨行俠東契奇斬獲13分領軍猛追，率獨行俠在終場最後1分多鐘反超前，以1分差完成本季最大逆轉勝，這也是拓荒者本季首次第3節結束時領先、最後卻輸球的比賽。

拓荒者決勝節遭翻盤。（USA TODAY Sports）

東契奇今天上場38分鐘，貢獻全隊最高28分，其中13分集中在決勝節，另有9籃板6助攻1阻攻，在近百位家鄉球迷面前，幫助球隊打出本季最大逆轉勝，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後表示，他通常不會讓東契奇打滿整節，但今天的比賽讓他破例，因為東契奇表現火燙，讓球隊有機會逆轉。

拓荒者球星里拉德今砍下全場最高30分，第三節一度連進8球、進帳16分，但最後卻遭逆轉，里拉得賽後表示：「我覺得這是獨行俠想給我們的一個訊息，因為他們現在還是一支勝率不到5成的球隊，他們才剛完成交易，有很多新的球員，這是一場我們應該要能贏下來贏的球賽。」

回鍋獨行俠的小哈達威（Tim Hardaway Jr.），今天是交易後第3場出賽，他以5成命中率貢獻全隊次高24分，完成生涯5000分和700顆三分球里程碑。因波辛傑斯（Kristaps Porzingis）交易案遭讓渡的中鋒梅傑里 （Salah Mejri），今天與獨行俠重新簽約。

東契奇決勝節攻下13分率隊逆轉。（USA TODAY Sports）

近百位斯洛維尼亞球迷進場，為東契奇加油。（美聯社）

獨行俠打出本季最大逆轉勝仗。（USA TODAY Sports）

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