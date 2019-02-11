日職》王柏融和中田翔嗑龍蝦 談台日春訓最大差別是...

王柏融和隊友一起吃龍蝦大餐。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融加盟日本火腿，最近在美國亞利桑納移地春訓，抽空和隊長中田翔、還有西川遙輝、近藤健介等人趁著休息日一起去吃龍蝦大餐，隨行還有翻譯蕭一傑，看來隊上的氣氛十分良好。

昨日はこのメンバーで食事！！ ずっとこんちゃんがロブスターやら、カニを食べやすくしてくれてて助かった笑ありがとう #アリゾナキャンプ#北海道日本ハムファイターズ Sho Nakata6（@shonakata_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 8 日 下午 3:09 張貼 請繼續往下閱讀...

王柏融在春訓期間接受日媒訪問，提到台灣和日本春訓的差異，他說，台灣春訓是從1月開始，比較多身體鍛鍊、跑步的菜單，比較沒有技術方面的菜單，這點和日本有些不同。記者問他所以台灣的春訓比較累人，王柏融回應，沒錯。

王柏融受訪提到台、日春訓的差異。（取自推特）

王柏融還表示，在隊上常和「四割男」近藤健介講話，也會被他邀去一起吃飯，日媒問他，雖然是傳言，但聽說你會選火腿隊的理由之一，是因為近藤健介在隊上，王柏融笑說，是有一點這種感覺，記者驚訝：「真的假的！」

至於今年球季的目標，王柏融表示，希望能不要受傷、健康打完整季。被問到希望大家叫他什麼，他說：「柏融。」

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