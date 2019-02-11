NBA》詹皇準大三元、庫茲馬39分無用 湖人大比分慘輸七六人

詹姆斯繳出準大三元，湖人仍大比分不敵七六人。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人客場迎戰七六人，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出準大三元成績，小將庫茲馬（Kyle Kuzma）也豪取全場最高39分，不過次節湖人戰力卻大幅下滑，難敵發揮團結力量大在二、三節爆發的對手，最終就以120：143不敵七六人吞敗。

此役甫開賽，湖人就在詹姆斯領軍下、火力全開打出一波5：0攻勢，七六人雖然很快將比數反超，不過湖人靠著今單節就砍下23分的庫茲馬助陣，首節打完1分領先七六人。

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湖人庫茲馬今轟下全場最高39分，表現相當亮眼。（USA TODAY Sports）

然而次節開打場上卻力克風雲變色，七六人恩比德（Joel Embiid）開節就領軍打出一波8：2的小高潮，將比分反超，湖人隨後雖然追平比數，不過節末失守又遭七六人輪番轟炸，半場打完就以67：76落後。

易籃後，詹姆斯和麥基（JaVale McGee）合拿8分，一度將比分差縮小到僅剩4分，但七六人也不願給對手任何機會，節末射手部隊外線頻開火，打出13：2的攻勢以大比分差節數第三節。決勝節湖人雖然仍沒放棄進攻機會，不過兩隊分數過於懸殊，也讓比賽早早失去懸念，雙方後來都派出替補球員，最終七六人就以23分差獲勝。

此役湖人小將庫茲馬大放異彩、攻下全場最高的39分，詹姆斯繳出18分、10籃板和9助攻的準大三元成績單，麥基21分13籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）拿下19分、4籃板和4助攻，不過其他人表現平淡，尤其是從活塞交易來的新外援布拉克（Reggie Bullock）今先發5投1中，僅拿下2分3助攻。

反觀七六人此役就有6人得分上雙，恩比德砍下全隊最高的37分、14籃板，新外援T.哈里斯（Tobias Harris）22分、6籃板、6助攻，瑞迪克（JJ Redick）21分5助攻，J.巴特勒（Jimmy Butler）也有15分4籃板，麥康諾 （T.J. McConnell）13分，馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）也有10分進帳。

恩比德今砍下全場次高的37分，另有14籃板。（USA TODAY Sports）

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