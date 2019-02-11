NBA Live》林書豪捍衛主場板凳登場 老鷹1分落後魔術

2019/02/11 09:04

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

魔術

 24 24

老鷹

 23

23

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

0-0

0-0

0-0

1

0

0

0

0

第一節

比賽剛開打，兩隊就你來我往激戰，老鷹戴德蒙外線出手命中，J.柯林斯要到罰球機會2罰俱中，加上T.楊恩的三分遠射，老鷹打出一波8：2的小高潮，魔術也不是省油的燈，靠著A.戈登頻頻切入猛攻，伍切維奇的三分遠投命中，一舉將比分超前，最後3分28秒，林書豪替補登場，馬上助攻班貝瑞（DeAndre' Bembry）空中接力爆扣超前比分，不過接下來幾次妙傳隊友都沒能把握，首節結束老鷹暫以1分落後。

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魔術先發五人：艾薩克（Jonathan Isaac）、A.戈登（Aaron Gordon）、伍切維奇（Nikola Vucevic）、奧古斯丁（D.J. Augustin）、富尼耶（Evan Fournier）

老鷹先發五人：J.柯林斯（John Collins）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、赫特 （Kevin Huerter）、普林斯（Taurean Prince）、T.楊恩（Trae Young）

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