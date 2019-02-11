MLB》達比修大復活 練投45球狀況絕佳（影音）

達比修有。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因傷休養大半年的小熊隊日籍投手達比修有，目前已經恢復健康，他今日在球隊位於亞利桑納的春訓營練投45球，當地電視台《WGN》釋出影片，達比修的狀況看起來相當不錯，達比修也在訪問中大秀流利英語，希望今年能對球隊有所貢獻。

Yu Darvish throws 45 pitches from the mound today and looked REALLY good. He says he also feels good and wants to prove to the Cubs fans he was and is worth the investment. #cubs #darvish #wgntvnew pic.twitter.com/CWEUEw7Cuv — Steve Scheuer （@Scheuer_Thing） 10 February 2019

達比修去年加盟小熊，簽下6年1.26億美元大約，卻只先發8場比賽，拿下1勝3敗，防禦率4.95的成績，5月就因為右手受傷整季報銷，他的缺席也成了小熊錯失分區冠軍的原因之一。今年1月，他與結婚3年的老婆、角力冠軍選手山本聖子在美國補辦婚禮，現在則是專心回到球場上奮戰。

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