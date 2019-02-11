MLB》達比修大復活 練投45球狀況絕佳（影音）

2019/02/11 09:39

達比修有。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因傷休養大半年的小熊隊日籍投手達比修有，目前已經恢復健康，他今日在球隊位於亞利桑納的春訓營練投45球，當地電視台《WGN》釋出影片，達比修的狀況看起來相當不錯，達比修也在訪問中大秀流利英語，希望今年能對球隊有所貢獻。

達比修去年加盟小熊，簽下6年1.26億美元大約，卻只先發8場比賽，拿下1勝3敗，防禦率4.95的成績，5月就因為右手受傷整季報銷，他的缺席也成了小熊錯失分區冠軍的原因之一。今年1月，他與結婚3年的老婆、角力冠軍選手山本聖子在美國補辦婚禮，現在則是專心回到球場上奮戰。

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