MLB》馬林魚太愛賣天才 美媒點出驚人事實

馬林魚現任CEO基特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著明星捕手瑞爾穆托的交易案落幕，《ESPN》專欄作家米勒（Sam Miller）最近撰文，列出一項驚人事實，馬林魚隊史勝利貢獻值（WAR）前25名的球員，其中有23名都已經被交易。

剩下的2名例外是名投柏奈特（A.J. Burnett），當年也早與球團鬧得不愉快，馬林魚多次想把他交易出去但都沒談到想要的價碼，最終他取得自由球員離隊；另一名強投費南德茲則是在還未取得自由球員資格就因船難過世，事實上根據前總裁塞森（David Samson）爆料，在費南德茲過世前一年，馬林魚也差點要和響尾蛇達成交易賣掉他。

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米勒認為這現象極不尋常，他舉例，洛磯隊和馬林魚同一年加入大聯盟，隊史WAR值前25名的選手有9人成為自由球員才離隊或宣布退休，另外還有4人始終沒被交易，留在球隊陣容中；響尾蛇則只交易了WAR值前25人中的14人；就連同為小市場球隊的光芒，WAR值前25名的選手，也有7人撐到成為自由球員才離開。

最弔詭的是，馬林魚這些年換過2次經營權、也換了5個主導球員交易的高層，包括塞森、Larry Beinfest、Jeffery Loria、Michael Hill，還有基特（Derek Jeter） ，但最終賣掉這些天才球星都是同樣的理由：「我們錢不夠」、「球員在這裡打得不夠好」。

米勒批評，要讓這些不夠好的球員成為更好的球員，唯一的方法就是幫助他們變得更好，這才是球隊存在的意義，畢竟他們有分析師、營養師、訓練員等組織團隊可以運作，而不是高層一直喊話「再給我們一個機會、我們要重新開始」可以解決。



馬林魚隊史勝利貢獻值前25名

1. Giancarlo Stanton 34.8

2. Hanley Ramirez 30.7

3. Luis Castillo 21.1

4. Josh Johnson 20.9

5. Miguel Cabrera 19.6

6. Christian Yelich 18.3

7. Dan Uggla 18.1

8. Ricky Nolasco 18.0

9. Mike Lowell 17.3

10. Dontrelle Willis 16.8

11. Jeff Conine 16.7

12. Cliff Floyd 16.3

13. A.J. Burnett 15.8 （成為自由球員）

14. Marcell Ozuna 15.1

15. Gary Sheffield 14.4

16. J.T. Realmuto 14.3

17. Jose Fernandez 14.0 （2016年過世）

18. Charles Johnson 13.9

19. Josh Beckett 13.8

20. Kevin Brown 13.2

21. Brad Penny 12.7

22. Anibal Sanchez 12.4

23. Derrek Lee 10.6

24. Dee Gordon 9.4

25. Juan Pierre 9.4

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