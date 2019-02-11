MLB》王維中今報到 運動家最早開工

王維中重返美職，加入運動家。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕結束旅韓的一年後，26歲台灣左投王維中今年重返美職，並於今天向運動家春訓報到，希望再拚出重返大聯盟的機會。

在農曆年前，王維中就被美媒記者披露，指他和運動家簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。昨天王維中則在個人IG動態貼出，「報到囉！前往亞利桑那州。LA to Arizona5個半小時」，他原本和陳偉殷等人在洛杉磯自主訓練，昨天則開車前往運動家春訓基地，準備今天報到、明天展開首次投捕手練習，17日則是首次全隊練習。

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王維中今天向運動家春訓報到。（取自IG）

含王維中在內，今年共有9名台灣球員參加大聯盟春訓，創下史上新高，運動家則是大聯盟30隊中最早進行投捕手報到、最早「開工」的球隊。運動家去年再度締造「魔球」神話，以最低薪資卻繳出97勝65敗全大聯盟第4的成績晉季後賽，今年當然希望重現。

王維中是運動家隊史繼2009年陳鏞基、2010年潘志芳之後第3位台灣球員，他在未獲韓職NC恐龍續約之後，期盼能有機會拚進開季牛棚陣容、再站上大聯盟舞台。值得一提的是，王維中去年在NC恐龍的隊友維瑞特（Logan Verrett），今年也和運動家簽下小聯盟合約。

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