MLB》盤點馬林魚下一個賣誰 陳偉殷上榜

陳偉殷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕隨著當家捕手瑞爾穆托（JT Realmuto）被交易，美媒《CBS Sports》作家安德森（R.J. Anderson）近期盤點馬林魚剩下的可用之兵，列出9位選手的交易價值，依照被交易可能性高低來排行，陳偉殷被列在第9位。

作者指出，剛被馬林魚簽下的兩名老將沃克（Neil Walker）、葛蘭德森（Curtis Granderson），只要還能維持不錯成績，都很可能會被交易。

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再來依序是先發投手史崔利（Dan Straily、2名後援投手康利（Adam Conley）、史戴肯里德（Drew Steckenrider）、先發投手伍雷納（Jose Urena）、游擊手卡斯楚（Starlin Castro）、二壘手普拉多（Martin Prado）。

陳偉殷被列在最後，作者稱讚他是名有優秀控球技巧的左投，進階數據認為他的能力不僅止於去年4.79的防禦率，今年投球成績還可以更進步，只不過安德森認為，「看看自由市場上得過塞揚獎的左投凱可（Dallas Keuchel），都沒有球隊要簽了，這些隊伍還會想交易陳過來嗎？不太會吧。」

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