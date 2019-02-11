NBA》林書豪連2戰得分上雙 老鷹慘輸魔術主場苦吞5連敗

林書豪（右）拚命護球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場對上魔術，台裔後衛林書豪替補砍下12分是近四場比賽有三場得分都上雙，不過魔術先發五虎火力全開，全隊7人得分都上雙，籃板數更是大勝對手整整16個，終場老鷹就以108：124輸球，吞下3連敗。

半場打完老鷹就以經15分落後，第三節魔術隊又攻下35分，三節打完擴大至98：74領先。雖然兩隊比數懸殊，不過老鷹在末節仍沒有放棄，林書豪也領隊積極追分，老鷹最後雖然單節灌進34分，無奈分數差距實在太過懸殊，加上在禁區籃板處於下風，魔術穩穩領先至終場，最後以16分之差獲勝。

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林書豪今替補上場21分鐘，全場9投4中，包含兩顆三分、外加2罰2中，拿下12分，近4場出賽就有3場得分上雙，另有4助攻、3籃板，僅發生1次失誤，正負值9並列全隊最高。

老鷹其他球員方面，替補出賽的蘭恩拿下全隊最高16分，不過今在禁區佔不到便宜，只抓下2籃板， 赫特（Kevin Huerter）、J.柯林斯（John Collins）都拿下15分，新秀T.楊恩（Trae Young）13分7助攻5籃板。

魔術方面，伍切維奇今在禁區狂虐對手，抓下12顆籃板砍下19分，替補出發的洛斯（Terrence Ross）繳出次高的18分6籃板，而艾薩克（Jonathan Isaac）砍下17分還送出5記麻辣鍋，奧古斯丁（D.J. Augustin）拿下17分也送出10助攻，兩人表現都十分亮眼。

老鷹主場不敵魔術。（美聯社）

蘭恩上籃，A.戈登送上麻辣鍋。（美聯社）

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