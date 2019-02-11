MLB》灣區一家親！ NBA勇士隊教頭幫巨人招募哈波

2019/02/11 13:21

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟頂級自由球員哈波（Bryce Harper）尚未決定新東家，本週傳出巨人隊有意追求哈波，同屬灣區的NBA勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）幫忙招募，被大聯盟官方搞笑開罰5萬美元。

美媒報導巨人本週派高層出馬，親赴賭城與哈波會面將近4小時，雙方相談甚歡，被認為巨人有機會獲哈波青睞，「灣區鄰居」勇士隊總教練柯爾今天受訪時，順水推舟聲援巨人隊招募哈波。

對於記者提問巨人簽下哈波的可能性？總教練柯爾認為，如果巨人真的搶到人，想必會非常有趣：「如果哈波能來這裡，我求之不得呢！我的意見算數嗎？哈波，來巨人隊吧，來吧！」

大聯盟官方推特隨後分享柯爾的訪問影片，搞笑表示：「我們已經對這起『違法招募』開罰5萬美元啦！」

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