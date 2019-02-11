羽球》戴資穎小心！印度聘首位外籍女教練指導「雙嬌」拚金

印度羽球隊廣聘外籍名教，力拚東京奧運奪隊史首金。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運羽球參賽門票的奧運積分，將要從4月29號開始計算，我國世界球后戴資穎明年有望挑戰東京奧運首金，各國強權也將她視為女單項目頭號競爭者，為擊敗小戴無所不盡其極，印度羽協隊為了取得佳績，近期廣聘南韓、印尼多位知名外籍教練，盼能在東京奧運爭取佳績。

根據《印度時報》消息指出，印度羽協將聘請2004年雅典奧運雙打銅牌、過去曾和我國好手程文欣搭擋奪冠的印尼名將林培雷（Flandy Limpele），1996年亞特蘭大奧運女單4強、過去曾是南韓國家隊的教練金志賢，以及2002亞運男團金牌成員之一的朴泰相。

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印度國家隊總教練戈碧查德（Pullela Gopichand）在接受印度時報訪問時說道：「他們都是非常才華洋溢的教練，我相信他們的到來，覺對能讓印度羽球選手獲得更多知識和經驗。」

根據消息指出，南韓籍教練金志賢、朴泰相將會分頭指導女、男單打項目，林培雷則會一間扛下雙打指導重責，目的就是希望能減輕總教練戈碧查德的負擔。

而值得一提的是，金志賢成為首位執教印度隊的外籍女教練，她過去曾奪下1994年亞運女團冠軍，戈碧查德也樂觀的認為，在這位前亞運冠軍的加持下，印度雙嬌辛度（PV Sindhu）、賽娜（Saina Nehwal）的實力絕對能有所提升。

印度一姐辛度去年年底甩開「亞軍宿命」，成為首位在年終賽奪金的印度選手。（資料照，歐新社）

賽娜日前在印尼大師賽奪下今年首冠。（資料照，美聯社）

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