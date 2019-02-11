NBA》時代的傳承！ 魏德賽後欽點柯瑞互換球衣（影音）

.@DwyaneWade x @StephenCurry30



6 rings and 19 All-Star games combined #OneLastDance pic.twitter.com/wLb4oDWZFn — SportsCenter （@SportsCenter） 2019年2月11日

〔體育中心／綜合報導〕熱火今作客勇士以2分惜敗，季後將退休的球星魏德（Dwyane Wade）在甲骨文球場獲球迷致敬，賽後欽點勇士球星柯瑞（Stephen Curry）互換球衣。

37歲的魏德將在季後高掛球鞋，今天是他生涯最後一次以球員身分造訪勇士甲骨文球場，他從板凳出發打滿29分鐘，貢獻10分6籃板9助攻1抄截，還賞給勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）一記火鍋，反快攻上籃得分。

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Defense to offense. Dwyane Wade has given @MiamiHEAT the LEAD! #HeatCulture: 116#DubNation: 115



54.8 to play on @NBATV pic.twitter.com/MVEWqn9Akh — NBA （@NBA） 2019年2月11日

魏德上役對國王曾重摔在地，但今天對勇士仍繼續出賽，熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）直呼魏德有如美國隊長般強悍，換作別人可能得穿上護具。首節暫停時，勇士球團播放特製影片，球迷們也起立向魏德致敬，讓魏德直呼感動。

柯瑞賽後獲欽點，開心與前輩魏德互換球衣，兩人相談甚歡，並留下珍貴合照。柯瑞賽後直呼，當魏德拿到球，整個球場上的能量都變得不同，「你能夠明白，他整個職業生涯，對於這項運動是多麼重要，不管你在聯盟是哪一隊，都會對他的職涯成就肅然起敬。」

柯瑞也說，魏德今晚完成許多極具影響力的演出，看起來完全不像季後要退休的球員，「他的油箱看起來還有很多燃料，我賽後也是這麼跟他說的，我問他，你確定你不再多留幾年嗎。」

《NBC Bay Area》認為，勇士隊全隊就屬柯瑞最有資格獲魏德欽點，在賽後互換實戰球衣，形容這是兩位未來名人堂球員的經典時刻，也預見柯瑞未來能繼續傳承，與下一位準名人堂球員互換球衣。

From one future Hall of Fame guard to another.



Curry & Wade swap jerseys following Warriors-Heat （via @Wittnessed）https://t.co/hXZEgvmn6i pic.twitter.com/f5HxPPbwPc — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） 2019年2月11日

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