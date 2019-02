NBA》時代的傳承！ 魏德賽後欽點柯瑞互換球衣（影音）

〔體育中心/綜合報導〕熱火今作客勇士以2分惜敗,季後將退休的球星魏德(Dwyane Wade)在甲骨文球場獲球迷致敬,賽後欽點勇士球星柯瑞(Stephen Curry)互換球衣。

37歲的魏德將在季後高掛球鞋,今天是他生涯最後一次以球員身分造訪勇士甲骨文球場,他從板凳出發打滿29分鐘,貢獻10分6籃板9助攻1抄截,還賞給勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)一記火鍋,反快攻上籃得分。

Defense to offense. Dwyane Wade has given @MiamiHEAT the LEAD! #HeatCulture: 116#DubNation: 115



54.8 to play on @NBATV pic.twitter.com/MVEWqn9Akh