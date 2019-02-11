NBA》柯瑞、KD、K湯轟93分 勇士竟然只贏2分

杜蘭特關鍵三分球。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部龍頭勇士今天在主場出賽，首節最多落後19分，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）一起回神，攜手轟進93分，搭配卡森斯（DeMarcus Cousins）關鍵時刻兩罰俱中，衛冕軍以120：118險勝熱火，搶下4連勝。

熱火開局就用精準外線給地主勇士下馬威，首節最大領先至19分，而在上半場結束仍維持5分領先，關鍵為團隊共飆進11顆三分球，理查森（Josh Richardson）包辦5顆、威特斯（Dion Waiters）挹注4記。

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勇士不願在地主球迷前失顏面，次節逐漸回神，第三節靠杜蘭特以精準中距離、強勢切入等，單節進帳14分，柯瑞貢獻10分，攜手率隊討回領先。熱火末節持續追分，其中精神領袖魏德（Dwyane Wade）生涯最後一次造訪甲骨文球場，他先賞杜蘭特火鍋，隨即快攻上籃，助隊最後1分鐘取得1分領先，且衛冕軍下波進攻還失誤，但前6次三分線出手皆墨的杜蘭特於44.1秒砍進追平三分彈，以及卡森斯5.4秒兩罰全進，威特斯最後一擊無法投進，熱火無緣翻轉戰局。

柯瑞出手18次、命中9球，包括三分球10投5中，攻下25分，杜蘭特斬獲39分，湯普森（Klay Thompson）飆進6顆三分球，進帳29分，其中14分來自末節，格林（Draymond Green）5分、13助攻。

熱火共砍進18顆三分球，全部集中在「三劍客」理查森、威特斯及溫斯洛（Justise Winslow），理查森砍進個人生涯單場最多8顆三分球，轟進破個人新高37分，威特斯投進6記三分球，進帳24分，溫斯洛4個三分球，挹注22分，主力中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）13分、12籃板，魏德10分、9助攻。

韋德生涯最後造訪甲骨文球場，球迷蜂擁而上。（美聯社）

威特斯投進三分球。（美聯社）

K.湯末節爆發。（美聯社）

柯瑞攻下25分。（美聯社）

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