NBA》砲轟鵜鶘沒心 魔術強森誓言：簽回頂級自由球員！

魔術強森怒轟鵜鶘無心交易，強調季後簽頂級自由球員的計畫維持不變。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人招募球星A.戴維斯（Anthony Davis）失利，總裁魔術強森（Magic Johnson）砲轟鵜鶘根本無心交易，但也向球隊信心喊話，準備在季後延攬一位頂級自由球員。

湖人上週提出近乎「梭哈」的交易提案，希望能趕在交易大限前，向鵜鶘交易來球星A.戴維斯，然而雙方最終不歡而散，湖人季中交易計劃告吹，總裁魔術強森今天受訪時怒批，鵜鶘對於交易相當沒誠意。

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對於外界質疑，把隊上大批年輕球員放入交易包裹，可能動搖球員信心，魔術強森回應，他在聯盟已經打滾40年，知道一切就是在商言商，而且球員都是職業級水準，心態都相當成熟。

魔術強森也坦然面對交易失敗結果，認為結果是什麼、就是什麼，已經無須多言，呼籲球隊向前看，強調季中交易失利，不會改變球隊季後的補強計劃，「這不會改變我們今夏的計劃，這批自由球員非常棒，我們想簽下其中之一。」

《Bleacher Report》點出，今夏自由市場眾星雲集，包括杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）和厄文（Kyrie Irving）等多位頂級球星，推測雷納德和K.湯普森（Klay Thompson）一恢復自由身，就會想回鄉效力，能與詹姆斯（LeBron James）同隊打球，也會成為湖人招募的一大誘因，讓部分球員願意打任何位置，只為與詹姆斯同隊。

湖人去年季後與詹姆斯簽下4年約。（資料照，USA TODAY Sports）

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