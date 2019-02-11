羽球》小戴假動作獨樹一格 印度傳奇名將大讚：無與倫比

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕近年印度女單雙嬌對世界球后戴資穎總是一籌莫展，辛度先前與小戴交手14次僅拿下4勝，賽娜去年更苦吞對戰12連敗。曾拿下第一屆羽球世界盃男單冠軍、也是第一位在全英羽球公開奪冠軍的印度名將普拉卡什·帕都恭（Prakash Padukone）分析，戴資穎之所以能在女單羽壇稱霸，靠的就是她變幻莫測的假動作。

1991年高掛球拍退役的帕都恭，曾擔任過印度羽協主席，也曾在1993年至1996年擔任國家隊教練，更在1994年於邦加羅爾成立羽球學院（Prakash Padukone Badminton Academy）為印度培育出多位世界級選手的頂尖選手，雖然已高齡63歲，帕都恭仍深耕印度羽壇不遺餘力。

請繼續往下閱讀...

日前他在接受《印度斯坦時報》專訪時，指出雖然印度羽壇人才輩出，不過未來在女單可能還是很難找出能超越辛度和賽娜的球員。

帕都恭說道：「這其實很令人擔憂，這兩個女孩（印度雙嬌）能成功最大的原因就是因為她們優秀的身體素質，大多數印度女孩技術上都不錯，但卻不足以達到世界前五或前十。」

談到現今稱霸女單羽壇的戴資穎，帕都恭也忍不住佩服地說：「戴資穎最與眾不同的就是她如夢似幻的假動作，常常讓其他選手摸不著頭緒，要呈現那麼完美的假動作，除了要能有效騙到對手，更重要的是要在正確的時間施展，至少要歷經數年的練習、實戰才能將之爐火純青。」

先前有外國媒體指出，戴資穎獨樹一幟的打法，為女子單打帶來革命，反手拍對角網前球、反手拍直線吊球，這些讓人難以想像的攻擊球路，戴資穎卻能精通這些技巧，打得非常地流暢，帕都恭也十分認同。

「戴資穎融合新、舊球風，締造出獨特、夢幻的打法，雖然這並不意味著她永遠無法被擊敗敗，但絕對能讓她比其他選手更上層樓。」帕都恭說道。

印度傳奇名將帕都恭（中）與印度一姐辛度（右1）。（取自辛度推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/