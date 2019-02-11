籃球》「大魔王」放棄美國夢 周琦重返CBA傳加盟遼寧

周琦。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年12月遭休士頓火箭釋出的中國新星「大魔王」周琦，結束美國的尋夢之旅，日前在中國籃壇拋出震撼彈，傳將加盟CBA強權衛冕軍遼寧男籃，雖然周琦因為註冊問題確定本季無緣在CBA登場出賽，但他仍然將返回瀋陽合體遼寧男籃一起練球。

身高有216公分高的周琦曾被譽為中國版諾威斯基、小姚明，在2016年NBA選秀會中，被火箭以第二輪第43順位選中，但未赴美挑戰NBA，選擇先留在CBA磨練，場均有16分10籃板2.3火鍋，幫助新疆隊奪隊史首冠，還獲最佳防守球員，季後才與火箭簽約，也讓周琦成為自王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅之後，第6位征戰NBA賽場的中國選手。

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而他在2017-18賽季踏上NBA戰場，出賽18場平均上場時間為6.9分鐘，場均1.2分、1.2籃板、0.8次阻攻。不過，周琦僅為火箭出賽過1場，只上場了1分鐘拿下2分，本季還多次因傷遭下放發展聯盟，火箭不願再等他健康回歸，去年12月決定把他清出名單。

而遼寧隊為CBA傳統豪門球隊，上季在總決賽橫掃廣廈隊，奪下隊史上首座CBA冠軍，目前在遼寧隊中，有多名國手和優質球員，包括郭艾倫、韓德君等知名球員。若能順利爭取周琦加盟，遼寧隊戰力勢必大升級，被看好有望締造遼寧王朝霸業。

周琦當初在幫助新疆男籃拿下2016-17球季的總冠軍後，在2017年8月宣布加盟火箭，而按造CBA轉隊規定，周琦想加盟NBA，必須要開具澄清信，證明周琦已經與新疆隊沒有任何關係，然而周琦加盟新疆時簽訂的是一紙長約，在他加盟火箭時合約也還沒有到期，仍沒到期，當年的協議是否有效，可能還需要CBA聯盟去介入協調，周琦是否一定能加盟遼寧，恐怕仍是未知數。

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