許淑淨領軍 征奧猛將今返台

金牌女將許淑淨今天將和台灣奧運代表團一起返國。（駐巴西記者謝如欣攝）

〔記者卓佳萍、黃淑莉／台北—雲林連線報導〕在里約奧運獲得1金、2銅的台灣代表團，今天下午4點20分將凱旋歸國，雲林鄉親包了兩部遊覽車到桃園機場迎接金牌女將許淑淨，雲林縣府也將於下週二舉行遊街慶功活動，讓縣民一起為許淑淨喝采。

奧運金牌女將許淑淨（資料照）

本屆奧運金牌國光獎金從1200萬提高至2000萬，加上中華奧會主席林鴻道個人加碼1000萬，在女子舉重53公斤級為台灣摘下唯一一面金牌的許淑淨，將可獲頒台灣史上最高額的3000萬元獎金，堪稱名利雙收。

北京奧運獲銅牌的舉重老將陳葦綾，里約奧運重出江湖雖僅獲第七名，但因當年金、銀牌得主藥檢均未過關，她也可望遞補金牌，成為今天返國的另一焦點人物。

戴資穎遊里約 心情已回復

日前因「球鞋門」事件引發關注的羽球女將戴資穎，今天也將隨代表團返國，她昨天放上造訪里約耶穌像的照片，已走出奪牌失利及球鞋事件陰霾，恢復為過去球迷熟悉的開朗少女。

雲縣議員李明哲昨還在縣議會中提出臨時動議，他表示，除了許淑淨，雲林女兒林資惠分別在2004年雅典、2008年北京帕奧中勇奪健力金牌，對雲林是多麼不容易的事，她們不屈不撓的精神值得表揚，希望縣府能在高鐵雲林站懸掛兩人練習、比賽的照片，讓乘客一下車就知道許淑淨、林資惠是雲林人，也讓返鄉的雲林人感到光榮。

許淑淨計畫30日回雲林，縣府當天將舉行許淑淨光榮返鄉慶祝暨頒獎活動，縣長李進勇會為她披掛「雲林之光」綵帶，並頒發「台灣之光」匾額，隨後搭乘吉普車一同遊街慶功，遊行路線有斗六、莿桐、西螺、二崙及崙背等鄉鎮。