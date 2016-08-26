一朗3009安 苦主建仔：「了不起」

鈴木一朗第7局從王建民手中敲出安打。（法新社）

隔8年再交手 日媒也關注

王建民盛讚鈴木一朗是很了不起的選手。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕暌違8年後，王建民和鈴木一朗昨再度交手，雖第1球就遭一朗敲安，但這場台、日球星的傳奇對決，連日本媒體都很注目，賽後特地訪問建仔對一朗的想法。

「他還是速度很快，又很了不起的選手。」建仔接受日本共同社訪問，談到他看一朗在1局外野守備時的滑接，認為還能看到一朗在場上活躍，是很開心的事。

建仔在20日後援2局無失分拿下第6勝後，昨在7局下登板，面對首名打者就是擔任馬林魚先發第6棒右外野手的一朗。結果建仔才投出第1顆90.5英里伸卡球，就遭一朗擊成投手前的強襲球，擊中他左腳附近再彈出界外，一朗輕鬆跑上一壘，形成生涯第3009安。

兩人上次交手已是2008年5月26日，當時建仔仍在洋基，一朗則在水手。若算進昨役對決，一朗生涯對建仔28打數擊出8支安打，打擊率2成86，而列入傷兵的陳偉殷也在休息室觀看這場經典對決。

建仔2局好投 續皇家紀錄

儘管皇家0：3不敵馬林魚，無緣挑戰10連勝，但建仔投2局無失分，仍幫助皇家牛棚締造紀錄，以連續34.2局成為大聯盟本季最長局數無失分的超強牛棚。

這是建仔本季第36場出賽，31球中以伸卡球為主（22顆），搭配6顆滑球的成效不錯。皇家目前要爭外卡還差5場勝差，今由9勝的沃奎茲先發搶勝，明天則和紅襪展開3連戰。40歲的紅襪「老爹」歐提茲昨達成本季第30轟，也是建仔的宿敵。