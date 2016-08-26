殷仔20球練臂成效 看今天

陳偉殷傷後首次踏上投手丘投球。（資料照，取自馬林魚推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕左手肘拉傷的陳偉殷，昨首度站上投手丘練投20球，馬林魚總教練馬丁利期待他在9月中歸隊，為球隊「加分」！

「今天看起來非常好，我就站在旁邊看，他投起球來很有信心。」昨在馬林魚和皇家賽前打擊練習之前，殷仔站上投手丘小試手感，馬丁利認為一切正常，但關鍵是他隔天手臂會不會不舒服。

殷仔上月底進入傷兵名單，11日首次進行60呎（約18公尺）傳接球練習，昨則是傷後首次踏上投手丘投球，「我當然也想儘快康復，幫助球隊搶下外卡門票，但一旦受傷就必須有耐心，唯有完全復元，才能幫到球隊。」

馬林魚目前排名國聯東區第2，還差排頭國民7場勝差，但在外卡方面，就只差1.5場勝差，有機會暌違13年後重返季後賽。馬林魚的例行賽最後一戰到10月3日結束，官網報導認為，若殷仔能在最後幾週歸隊，對於先發輪值是一大助益。

在殷仔歸隊前，馬林魚仍需繼續往前衝刺，馬丁利就說畢竟沒有時間可以等他，球隊能做的就是盡力贏球，等到哪天殷仔歸隊，就是一大強心針。