達比修神預感 福至心靈轟了

達比修有在5局上敲出陽春砲，是第5位在大聯盟開轟的日籍投手。（美聯社）

首砲超快超大號

〔記者倪婉君／綜合報導〕在歷經韌帶置換手術復出後，達比修有就覺得自己變壯了，昨他轟出生涯首轟，不但球出去的速度高達107英里（約172公里），還是支飛了125公尺遠的大號全壘打。

史上第5開轟日投

「我變得更壯，現在我也得到印證了！」去年3月動手術，達比修直到5月29日才復出登板，昨是他本季第11場先發，雖投6局失5分無關勝敗，但他成為大聯盟史上第5位開轟的日籍投手，更是在美聯球隊第1人。

達比修上週在為跨聯盟比賽進行打擊練習時，就注意到自己擊球力道變強，還說，「當時就在想，或許我可轟出1、2發全壘打。」昨第1次上場打擊，達比修擊出雙殺打，在5局開轟之前，他在大聯盟13打數2安打，若算進在日職火腿的7年，總計49打數7安打。

在5局上兩出局2好0壞，達比修相中紅人先發投手阿德雷曼的90英里速球，轟出中外野陽春砲，隨後隊友戴斯蒙演出「背靠背」全壘打，終場遊騎兵6：5贏球，續坐美聯西區寶座，和第2名的水手有6.5場勝差。

「達砲」的這一轟也是遊騎兵自1997年威特後再度開轟的投手，下一場要回美聯比賽，達比修還開玩笑說，「取消DH讓我打吧。」