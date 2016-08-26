金鷹幫再碰頭 田中又贏岩隈

洋基投手田中將大先發7局沒失分，拿下本季第11勝。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕本季第2度和賢拜對決，田中將大又勝出，他昨率洋基5：0擊敗水手，拿下本季第11勝，岩隈久志則吞下第9敗。

水手隊日籍打者青木宣親（右），3局下從同鄉田中將大手中敲出二壘安打。（法新社）

4月18日在洋基球場，田中繳出7局只失3分好投，拿下本季第1勝，昨作客水手，他投出7局無失分，則是第1次挑戰11勝就到手。雖然球場不同，敗投都是岩隈久志，他兩度敗在小自己7歲的後輩，過去在日職則都效力樂天金鷹。

儘管本季第2度技壓賢拜，田中認為自己前幾局投得太用力，到後面才漸入佳境，他也試著將球投到容易讓打者擊成滾地球或飛球的位置。

田中8月的表現越來越好，從2日吞敗後，最近4場都奪勝投，岩隈則是第2度挑戰本季15勝失利，吞下2連敗則是自4月以來首次。洋基目前排在美聯東區倒數第2，但距離並列首位的紅襪和藍鳥6場勝差，水手則排在美聯西區第2位，兩隊仍有拚進季後賽的機會。