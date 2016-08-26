岱桑重返第一棒 火腿攻頂成功
2016/08/26 06:00
陽岱鋼（後）3局下擊出強襲球，將羅德先發投手古谷拓哉打傷退場。（取自日刊體育網站）
〔記者陳人齊／綜合報導〕暌違1個半月，陽岱鋼重返火腿隊開路先鋒，昨繳出5支1的表現，幫助球隊以4：1擊敗羅德。
陽岱鋼首打席就敲安，也是本季第20支二壘安打，陽岱鋼第3局率先登場，靠投手失誤上壘，第2棒的西川遙輝擊出二壘打，送回陽岱鋼攻下火腿的第2分，不過陽岱鋼接下來3打數無表現，打擊率下降至2成91。
火腿先發投手增井浩俊以110球完投9局，率火腿拉出一波4連勝；軟銀昨在主場以5：7不敵樂天，讓火腿登上太平洋聯盟第一。
雖然軟銀近況下滑，但仍有好消息傳出，目前在二軍復健的昔日強投松坂大輔，在休息3個多月後昨重新站上投手丘，對廣島二軍登板1局，只花11球就演出三上三下，最快球速144公里。
松坂大輔去年從美國返回日本，加盟軟銀後因肩膀傷勢動刀，還沒在一軍投過球，原本5月計畫復出，卻又發現右手與腰部的傷勢，延後復出時程，他昨表示，「身體雖然沒有出現不適，但還無法全力投球，還是有進步空間。」
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