申皓瑋簽約金520萬加盟犀 追平陳琥高中生紀錄

犀牛第1指名外野手申皓瑋簽約金520萬元，追平兄弟陳琥創下中職高中球員簽約金紀錄。（資料照）

破神全隊史野手紀錄

〔記者吳清正／台南報導〕義大犀牛昨公布新人合約，最受矚目的第1指名外野手申皓瑋獲得破隊史野手紀錄的520萬元簽約金，追平中信兄弟陳琥創下的中職高中球員簽約金紀錄。

申皓瑋打破林益全保持的隊史野手最高簽約金500萬元紀錄，僅次於投手蔡仲南的600萬元，蔡仲南也是中職簽約金紀錄保持人。

月薪8萬高過陳琥6萬

選秀會第1輪第2順位的申皓瑋除了簽約金追平第1輪第3順位的陳琥外，月薪8萬元也比陳琥6萬元高。義大領隊王癸琳表示，申皓瑋等新人的合約價碼並沒有刻意和其他隊比較，是經過球團多方討論決定。

義大今年選進10名新人，除了第6指名吳蔚樺放棄簽約外，其餘9人都已達成合約。選秀會後曾傳出義大新人簽約金總額預算上限為1200萬元，不過，義大前3指名新人簽約金就超過1200萬元，總額達到2040萬元。

9新人簽約金破2000萬

義大第2指名陳仕朋簽約金410萬元、月薪8萬元，第3指名李宗賢簽約金360萬元、月薪10萬元，第4指名陳明軒簽約金300萬元、月薪9萬元，第5指名張冠廷簽約金150萬元、月薪5萬元，第7指名劉家愷簽約金150萬元、月薪6萬元，吳筌宏、林志洋、潘庭豐等3人簽約金為50萬元。

總教練葉君璋表示，本週簽約的新人當中，國際賽豐富的李宗賢抗壓性很好，可能直接到一軍隨隊練習，讓教練團觀察他的狀況，之後再到二軍比賽，他和陳明軒本季都有機會上一軍，而前2輪的申皓瑋和陳仕朋最快明年下半季才會上一軍。