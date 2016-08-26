富邦出手留人？ 義大轉念簽下李宗賢

原本傳出將被棄簽的李宗賢，義大球團週一突然決定簽下，箇中原因令人玩味。（資料照）

從快被義大棄簽的球員，峰迴路轉，李宗賢成為同順位簽約金和月薪最高者，箇中原因令人玩味。

義大昨公布簽下9名球員的合約內容，不但總簽約金2040萬元高於之前圈內盛傳的1200萬元，就連上週傳出義大高層傾向不簽的李宗賢，都以簽約金360萬元、月薪10萬元加盟。比較4隊第3順位球員合約內容，李宗賢的簽約金最高，月薪也跟獅隊狀元蘇智傑同級。

以李宗賢的國手資歷來看，這個價碼其實合理，且在6月底選秀結束後，他也是義大教練團最想簽下的即戰力，因為可立刻填補義大內野不足。只是礙於預算，李宗賢原本已快被犧牲掉，但就在一樁可能的交易快成形前，義大突然轉念。

多隊搶人 擬交易議約權

義大可能不簽李宗賢的消息上週曝光後，讓不只一支對他有興趣的球隊也動了起來，有意和義大交易李宗賢的議約權。義大球團甚至提出想要換來的人選，但眼看就要開始和他隊協商，本週一突然決定要簽李宗賢，且當天就宣布和李宗賢等球員達成共識。

或許就是李宗賢的「搶手」讓義大轉念，但也有一說是，潛在買主富邦出手介入留人，因為據了解，富邦接手義大已進入細節階段。

不管為何，義大簽下李宗賢後，不但戰力更完整，要出售的「賣相」也更好，更能避開選了不簽的負面爭議，是對球團、球迷和球員本身的最佳結局。

（記者倪婉君）