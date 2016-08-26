簽約金水漲船高／林承飛：激勵基層

看著去年U18世界盃戰友陳琥和申皓瑋拿到520萬元簽約金，猿隊林承飛認為這是好事，可激勵基層棒球員。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新竹報導〕看著去年U18世界盃戰友陳琥和申皓瑋拿到520萬元簽約金，猿隊林承飛認為這是好事，可激勵基層棒球員；未來職棒環境變更好，球團更願意花錢投資，高中球員簽約金破600萬元並非不可能。

未來可望突破600萬

談到2名「520萬男」，林承飛認為，不能以「價錢」來評估陳琥和申皓瑋，畢竟這是現在球團所給的，要看以後他們打出來的「價值」，他說：「陳琥投球勇於對決，申皓瑋很會玩球，2人實力和未來性都很好。」

去年8月林承飛以400萬元簽約金加盟猿隊，頂著高身價去打U18世界盃，他回憶，從U18開始就有很多人關注他，甚至還會拿400萬元開玩笑，壓力滿大的，直到今年球季才慢慢調適過來。

林承飛給陳琥、申皓瑋的建議是，「大家都會看你，但不要去管簽約金多少，進職棒以平常心面對就好了，得失心不要太重。」