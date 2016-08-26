簽約金水漲船高／林益全：好事一樁

義大犀牛第1指名外野手申皓瑋獲得520萬元簽約金，林益全保持的隊史野手500萬元簽約金紀錄，林益全表示，這是好事一樁。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕義大犀牛第1指名新人申皓瑋獲得520萬元簽約金，打破林益全保持的隊史野手500萬元簽約金紀錄，林益全表示，這是好事一樁，希望簽約金水準持續提升。

今年中職選秀會第1輪前3順位新人簽約金從520萬元起跳，狀元統一獅蘇智傑達到560萬元，第2輪選手也有400萬元以上，林益全表示，這代表職棒環境有所提升，讓球團願意投資，希望將來再突破600萬、700萬元。

林益全表示，新人簽約金水漲船高，除大環境的改善外，經紀人也發揮不小作用，他2009年加盟時，很少球員有經紀人，自己和球團談約，說自己有多好、要多少錢，總是有點尷尬，現在有經紀人用數據來和球團談，更容易爭取到高價。

即戰力新人 起薪應拉高

林益全表示，簽約金代表球員長期的價值，薪水則代表現在的能力，如果是即戰力新人，起薪也應相對拉高，讓整體薪資結構更提升。