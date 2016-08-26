大王又4安 助猿扳倒兄弟

猿隊王柏融單場4支安打，擠下兄弟蔣智賢，重回打擊王寶座。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新竹報導〕賽前20分鐘猿隊洋投泰霸突感到胃部不舒服、頭暈想吐，改由拿威先發登板，拿威投5局失4分，靠隊友打擊火力掩護，最終以13：8擊敗兄弟。

泰霸突不適 未投球就下場

1999年9月5日統一獅對兄弟象，獅隊原本推林朝煌先發，但賽前練球受傷，改洋投雷米茲先發，林朝煌成為中職史上首名1球未投就退場的先發投手，泰霸則是第2人。

拿威臨危受命 拿下第7勝

臨危受命的拿威投5局雖送出7次保送，不過僅失4分，另飆出5K，拿下本季第7勝。猿隊總教練洪一中表示，賽前泰霸忽然身體不舒服，臨時問拿威可不可以上場投，還好他說沒問題，要謝謝他。

洪總說，拿威較大問題是控球，若球控得好其實不好打，會不會留他一定要等到最後一刻才能確定。

王柏融繳出4支4，拿下單場MVP，目前打擊率0.419、152安都是聯盟第一，猿隊還剩32場，他有機會打破2009年前興農牛洋砲所保持的單季最多176安紀錄。

王柏融表示，肯恩球速很快且又會跑，他都挑直球來打，第2局肯恩球速掉下來，他就盡力去打。9局下林王啟瑋從游宗儒手中轟出2分砲，生涯首轟出爐，3局下林智勝3分砲，以27轟暫居全壘打王。