神全逆轉轟 要回失去MVP

犀隊林益全在10局揮出致勝全壘打，獲選MVP，圖為他在1局上遭獅隊捕手高志綱阻殺在本壘前。 （記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕林益全昨打出3安打、4打點，包括第10局的致勝全壘打，助義大犀牛以9：6擊敗統一獅，也把失去的單場MVP打回來。

義大8、9局打下5分，以6：4超前，9局下統一2出局後，義大後援投手倪福德對林志祥投到2好2壞，只差1個好球就能拿勝投，卻被轟出追平的2分砲，比賽進入延長。

10局上林益全上場就轟全壘打，再度領先的義大士氣大振，林威廷、陳凱倫和陽冠威安打再得2分。

林益全8月份棒子火燙，擊出5支全壘打、17分打點，打擊率0.406。他表示，今年狀況時好時壞，也因狀況不穩定打得有點急，現在終於找到想要的節奏。

林益全前天在第8局打出追平的2分砲，但下半局統一鄭鎧文也開轟拿走勝利，昨林益全終於用全壘打幫助球隊贏球，他表示，不論是落後或平手時上場打擊，心情都一樣，不想球隊讓人看不起。

羅國麟單局3失誤平紀錄

因林益全的猛打表現，只在9局下投1人次的張耿豪拿下5月18日以來首勝；義大游擊手羅國麟則度過洗三溫暖般的一晚，他在3至5局都策動雙殺，第7局卻連3打席發生暴傳，平了中職單局最多失誤紀錄。

獅單季連93場得分寫新高

統一唐肇廷第2局轟出追平的陽春全壘打，本季第8轟，獅隊開季連續93場得分，打破自己1997年締造的中職單季連續場次得分紀錄。