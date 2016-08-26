肯恩4局丟8分 續留兄弟機會低

兄弟新洋投艾迪頓尚未登錄一軍，有可能成為伍鐸和耐森之外，831洋將大限的第3名洋投。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新竹報導〕中職831洋將登錄大限剩不到1週，各隊教練團傷透腦筋，兄弟洋投肯恩昨天被打爆，有可能領到機票，改登錄新洋投艾迪頓，猿隊則是拿威和賽格威2擇1。

可能改登錄艾迪頓

昨肯恩先發被視為期末考，賽前兄弟總教練吳復連表示，還沒決定要留哪幾名洋投；不過，肯恩投4局狂失8分，表現不理想。雖然吳總沒透露肯恩是否會留下，不過，依他這2場表現，續留機會不大。

兄弟新洋投艾迪頓尚未登錄一軍，昨他進牛棚練投，有可能成為伍鐸和耐森之外，831洋將大限的第3名洋投。

艾迪頓表示，他屬於勇於攻擊好球帶的投手，投球不喜歡閃躲，同時以變化球為主，來台後每天都有看比賽，發現中職有很多好打者，他已準備好了。

猿隊2個洋投名額預期留給羅曼和泰霸，至於第3人要留拿威還是賽格威？總教練洪一中有些傷腦筋，洪總說，拿威愈投愈好，賽格威在二軍投得也不錯，要選誰真的很難，可能要到最後一天才會決定。

至於義大之前就已表示會留用羅力、力猛和藍斯佛3名洋投，獅隊同樣傾向留用現有的布魯斯、達斯汀和戴倫